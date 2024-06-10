"خطير".. هكذا تؤثر قلة نوم الأم الحامل على صحة طفلها

أكد خبراء على ضرورة النوم بشكل جيد بالنسبة للنساء خلال فترة الحمل، وضرورة الحرص على أخذ الوقت الكافي من النوم.

وبين مقال طبي نشره موقع "بي سايكولوجي توداي"، أن هناك أدلة تشير إلى أن مشاكل النوم أثناء الحمل قد تؤدي إلى تطور مجموعة من المشاكل عند المولود وتؤثر بالتالي في نمو الطفل.

مشاكل في النمو

وأضاف المقال أن مشاكل النوم أثناء الحمل لها تأثير على نمو الطفل المولود، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط وإنما مشاكل النوم التي قد يواجهها الطفل يمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى في تطور مجموعة واسعة من النتائج السيئة.

وقالت خبيرة الصحة العقلية الدكتورة إيزابيل مونوز، إن دراستين أجريتا في فنلندا، وجدتا أن أعراض الأرق لدى الأمهات أثناء الحمل ارتبطت بحدوث مشاكل في النوم عند الرضيع عند عمر 3 أشهر؛ وأيضاً تبين أن أطفال الأمهات اللاتي لديهن نمط زمني مسائي هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل النوم خلال العامين الأولين من الحياة.

وأشارت الخبيرة في مقال طبي، أن مشاكل النوم أثناء الحمل تؤدي إلى مشاكل في النمو لدى الطفل، وتقول إن الأسباب وراء ذلك لا تزال غير واضحة.