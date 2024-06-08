خوارزمية قد تغني نصف المصابين بسرطان الثدي عن العلاج الكيميائي

أعلنت الهيئة البريطانية للخدمات الصحية عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تقليل حاجة مرضى سرطان الثدي للخضوع للعلاج الكيميائي، وفقًا لصحيفة "التيلغراف".

وسُمّي البرنامج الجديد "Predict"، ونُشر على موقع الهيئة الإلكتروني هذا الأسبوع، ويتيح البرنامج تقدير البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 10 و15 عامًا، وتقديم توجيهات حول فعالية مختلف أنواع العلاجات والأدوية استنادًا إلى معلومات شخصية محددة.

وأظهرت أحدث الأبحاث أن استخدام الخوارزمية الجديدة يمكن أن يقلل من عدد النساء اللاتي في حاجة إلى العلاج الكيميائي بنسبة تصل إلى 38% مقارنة بالأساليب السابقة، ويعد هذا البرنامج خطوة إيجابية نحو تقديم علاج مخصص وفقًا لاحتياجات كل مريضة، وتاليًا تقليل الآثار الجانبية غير المرغوب فيها للعلاج الكيميائي.

ويقوم البرنامج بتحليل مجموعة من العوامل المرتبطة بالمريضة مثل العمر، ومستوى الهرمونات، وحجم الورم، وخصائص الأورام المتعلقة ببروتين HER2، وكذلك التجارب السابقة للعلاج، ويُظهر البرنامج الجديد الفرص المحتملة والمخاطر المرتبطة بخيارات العلاج المتاحة لكل حالة فردية.