اختبار دم جديد يكشف عودة سرطان الثدي قبل أشهر من الفحوصات

طوّر باحثون بريطانيون اختبار دم جديد يمكن أن يكشف عن عودة سرطان الثدي قبل وقت طويل من إجراء الفحوصات التقليدية، في اكتشاف قد يحقق تقدما في مجال مكافحة السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء في العالم.

ويكشف الاختبار الجديد، الذي يعتبر "فائق الحساسية"، عن آثار الحمض النووي للورم قبل ظهور الأعراض الواضحة للمرض.

ووفقًا للتقارير، فإن الاختبار يتمتع بدقة تصل إلى 100% في التنبؤ بالمرضى الذين قد يشهدون عودة السرطان.