التشوش والإرهاق والقلق.. أعراض تدل على نقص هذا الفيتامين

أصدر المعهد الوطني البريطاني للرعاية الصحية (NICE)، مبادئ توجيهية تتناول مسألة نقص فيتامين "ب 12".

وفي حين أن التوصيات مصممة خصيصًا للشعب البريطاني، إلا أن آثارها تمتد عالميًّا، بحسب تقرير نشره موقع only good news daily.

وأشارت التقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من السكان، وخاصة الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، يعانون من أعراض مثل التعب، والتدهور المعرفي، ومشاكل الصحة العقلية كالقلق. ومن المثير للدهشة أن أحد الأسباب المحتملة وراء هذه الأمراض قد يكون عدم تناول كمية كافية من فيتامين "ب 12"، الموجود عادة في الأطعمة المشتقة من الحيوانات، بما في ذلك اللحوم، والأسماك، والبيض، والحليب، والجبنة.