ما أهمية مكملات فيتامين ب 12 أثناء الحمل والرضاعة؟

سلطت دراسة حديثة، الضوء على أهمية تناول الأمهات مكملات فيتامين ب 12 أثناء الحمل والرضاعة، وهو الفيتامين الذي يساعد على نمو دماغ وجسم الطفل.

ووجدت الدراسة، التي أجراها الدكتور دونغ تشينغ وانغ في جامعة "جورج ماسون"، أن النساء الحوامل اللاتي تناولن جرعات عالية من مكملات فيتامين ب 12 عن طريق الفم قبل الولادة حصلن على فوائد قصيرة المدى في مستوى الفيتامين في حليب الثدي، بينما حصلت النساء اللاتي تناولن جرعات عالية من مكملات فيتامين ب 12 أثناء الرضاعة الطبيعية على فوائد لفترة أطول.

واعتمدت دراسة وانغ على بيانات من تجربة أجريت في تنزانيا، والتي وجدت أن تأثير مكملات فيتامين ب 12 قبل الولادة يتضاءل عند تناولها مع مكملات ما بعد الولادة.

ويقول وانغ، وفقا لموقع "ديربورن" الأمريكي: "إن فهم آثار مكملات فيتامين ب 12 قبل الولادة وبعدها على مستوى الفيتامين في حليب الثدي أمر بالغ الأهمية لتصميم تدخلات غذائية فعالة لحماية الأمهات والرضع من نقص الفيتامينات".

كما خلصت نتائج الدراسة إلى أن "أهمية فيتامينات ما قبل الولادة تحقق فوائد قصيرة المدى في حليب الثدي، بينما تحقق فيتامينات ما بعد الولادة تأثيرا أكثر استدامة على كفاية فيتامين ب 12 في حليب الثدي".