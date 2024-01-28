فئة شائعة من أدوية إنقاص الوزن تحقق نجاحا

اظهرت دراسة جديدة نشرها موقع gizmodo أن فئة شائعة من أدوية إنقاص الوزن قد حققت نجاحًا أكثر مما كان مفترضًا.

وبحسب الدراسة، بينت السجلات الطبية أن أغلبية الأشخاص الذين تناولوا أدوية الببتيد شبيه بالجلوكاجون (GLP-1) حافظوا على فقدان الوزن في العام التالي لتوقفهم عن استخدام الدواء، بينما استعاد جزء من المستخدمين السابقين الكثير من وزنهم الأصلي أو كله.

ويعكس سيماجلوتايد، العنصر النشط في هذه الأدوية، وظائف هرمون GLP-1 الطبيعي في تنظيم الجوع والتمثيل الغذائي وإنتاج الأنسولين.