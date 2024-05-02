طبيب يكشف عن 5 أطعمة تحارب الصلع وتعزز نمو الشعر

قد يكون مفتاح بصيلات الشعر القوية هو ما تضعه على طبقك، هذا ما كشفه طبيب الجلد أمير خان، في مقابلة له مع ITV.

ومن المعروف أن آفة "تساقط الشعر وترققه" تؤثر على الملايين من الرجال والنساء حول العالم، ويمكن أن تنعكس بشكل خطير على ثقة الشخص بنفسه.

وأوضح الدكتور خان أن المشكلة الشائعة يمكن أن تكون ناجمة عن عدد كبير من العوامل - بدءًا من المشكلات الهرمونية بما في ذلك قصور الغدة الدرقية إلى أمراض المناعة الذاتية أو المشاكل الجلدية.

وقال "بمجرد استبعاد أي أسباب قابلة للعلاج، سيسأل الطبيب عادة مرضاه عن الطعام الذي يتناولونه، لذا، قبل أن تجري عملية زراعة شعر، قد يكون من المفيد التحقق من نظامك الغذائي".