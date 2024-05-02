طبيب يكشف عن 5 أطعمة تحارب الصلع وتعزز نمو الشعر
قد يكون مفتاح بصيلات الشعر القوية هو ما تضعه على طبقك، هذا ما كشفه طبيب الجلد أمير خان، في مقابلة له مع ITV.
ومن المعروف أن آفة "تساقط الشعر وترققه" تؤثر على الملايين من الرجال والنساء حول العالم، ويمكن أن تنعكس بشكل خطير على ثقة الشخص بنفسه.
وأوضح الدكتور خان أن المشكلة الشائعة يمكن أن تكون ناجمة عن عدد كبير من العوامل - بدءًا من المشكلات الهرمونية بما في ذلك قصور الغدة الدرقية إلى أمراض المناعة الذاتية أو المشاكل الجلدية.
وقال "بمجرد استبعاد أي أسباب قابلة للعلاج، سيسأل الطبيب عادة مرضاه عن الطعام الذي يتناولونه، لذا، قبل أن تجري عملية زراعة شعر، قد يكون من المفيد التحقق من نظامك الغذائي".
وأضاف "لا يوجد طعام واحد يمكنه تخلصيك من الصلع، ومع ذلك، فإن تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن قد يساعد في تعزيز نمو شعرك.
وشدد الطبيب المختص على أن 5 أطعمة، يمكن أن تعزز نمو الشعر وتمنع الصلع:
البيض
يحتوي على مستويات عالية من البروتين، وهو ما يتكون منه الشعر بشكل أساس، وما يسمى البيوتين وهو ضروري لبروتين الشعر والكيراتين".
وقال الطبيب إن البيض يحتوي أيضًا على الزنك (0.53 ملليجرام في بيضة كبيرة مسلوقة) والسيلينيوم، والذي "يدعم نمو الشعر الصحي".
التوت
يحتوي على فيتامين C اللازم لإنتاج الكولاجين الذي يقوي الشعر، إضافة للكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من التلف.
الخضار الورقية الداكنة
مثل الكرنب والبروكلي، لأنها تحتوي على حمض الفوليك والحديد وفيتامين أ وفيتامين ج، التي تعزز الدورة الدموية ونمو الشعر.
أحماض أوميجا 3 الدهنية
غالبًا ما تتواجد في الأسماك، بما في ذلك سمك السلمون، وكذلك الجوز وبذور الكتان، فهي تحسن من صحة الأوعية الدموية وتزيد من تدفق الدم؛ ما يعزز نمو الشعر ويزيد قوة البصيلات.
المكسرات والبذور
قال الدكتور خان، إنها تحتوي على فيتامين E الذي يعتقد أنه مضاد للأكسدة ويعزز نمو صحي للشعر.
يذكر أنه من الطبيعي أن يفقد الفرد ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًّا، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة تحذيرية لحالة طبية، مثل نقص الحديد، وإذا كنت قلقًا بشأن تساقط شعرك، فحاول الحصول على المشورة الطبية.