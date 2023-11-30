حقن دهون الفخدين في فروة الرأس يمنع الصلع

خلصت مراجعة علمية أجراها باحثون من جامعة إيران للعلوم الطبية إلى أن حقن الأنسجة الدهنية المستخلصة من الجسم، يمكن أن يساعد في نمو الشعر وتراجع الصلع.

ونظرت المراجعة في دراسة شملت 4 رجال و5 نساء يعانون من الصلع، إذ تم سحب 20 مل من الأنسجة الدهنية من أفخادهم، ثم حقنها في فروة رأسهم 3 مرات على فترة 3 أشهر، فشهدوا زيادة كبيرة في سماكة شعرهم.

وتعد هذه المراجعة، حلًّا واعدًا للصلع الذكوري، الذي يؤثر على نحو نصف الرجال دون سن الخمسين.

وخلص مؤلفو المراجعة إلى أن الأنسجة الدهنية يمكن أن تحفز إعادة نمو الشعر، فهي مصدر غني بالخلايا الجذعية، كما إن الدهون تتحكم في التهابات فروة الرأس، ما يزيد من كثافة الشعر.

وأضافوا أن "الأنسجة الدهنية تنتج جزيئات تسمى "عوامل النمو"، والتي تساعد في تجديد الشعر ومنع تلف بصيلاته، ومكافحة الالتهابات".

وعن الآثار الجانبية لحقن الدهون في فروة الرأس، قال الباحثون إنها ليست خطيرة، إذ قد تظهر على الفخدين بعد سحب الدهون آثار لكدمات مؤقتة وألم خفيف إلى متوسط، وبعد حقن الدهون قد يشعر المريض بحرقة وألم خفيف إلى متوسط في فروة الرأس.

وخلص الباحثون إلى أن "نقل الأنسجة الدهنية الذاتية يعتبر طريقة علاجية جديدة وفعالة لتساقط الشعر وحالات الثعلبة".