شريحة دماغية تشفي أمريكية من الوسواس القهري (صور)

تحكم الوسواس القهري بحياة آمبر بيرسون لسنوات، إذ كانت تغسل يديها حتى تنزفا أو تعيد التحقق مرات عدة من أنّ النوافذ مغلقة أو تتناول الطعام بمفردها خوفاً من الإصابة بأي عدوى، لكن اليوم باتت كل تلك التصرفات مجرّد ذكريات بفضل غرسة دماغية (شريحة) ثورية في معالجة هذا الاضطراب النفسي.

وهذه المرأة الأمريكية البالغة 34 عامًا هي أول شخص يُزَوَّد بجهاز صغير مماثل بالحجم لضمادة صغيرة، في الجزء الخلفي من دماغها؛ ما قلّص اضطرابات الوسواس القهري ونوبات الصرع التي كانت تعانيها.

ويمثل هذا الجهاز تقدّمًا علميًّا واعدًا غيّر حياة المريضة بشكل جذري.