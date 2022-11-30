"نوبة صرع" تجعل بريطانيًا يتحدث الفرنسية

بدأ شاب بريطاني في التحدث والتفكير باللغة الفرنسية التي لم يتعلمها يومًا، وذلك بعد تعرضه لنوبة صرع، حسبما أفادت "صحيفة دلي ميلي".

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الشاب الذي يُدعى ماركوس جونز (24 عامًا)، كان يعاني من الصداع منذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وتم تشخيصه في ذلك الوقت بـ"الصرع".