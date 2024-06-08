"فروة الرأس في خطر".. تحذير من "ترند" عدم غسل الشعر

أصدر الأطباء تحذيرًا للأشخاص الذين يمتنعون عن غسل شعرهم لأكثر من بضعة أيام، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

وأوضحت الدكتورة جيني ليو، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة، في فيديو نشرته على "TikTok" أن العناية بفروة الرأس لا تقل أهمية عن العناية بالبشرة، وقالت إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الشعر وفروة الرأس يمكنهما تنظيف نفسيهما دون غسل منتظم.