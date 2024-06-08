"فروة الرأس في خطر".. تحذير من "ترند" عدم غسل الشعر
أصدر الأطباء تحذيرًا للأشخاص الذين يمتنعون عن غسل شعرهم لأكثر من بضعة أيام، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
وأوضحت الدكتورة جيني ليو، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة، في فيديو نشرته على "TikTok" أن العناية بفروة الرأس لا تقل أهمية عن العناية بالبشرة، وقالت إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الشعر وفروة الرأس يمكنهما تنظيف نفسيهما دون غسل منتظم.
وقالت الدكتورة جيني إن تراكم الزهم والجلد الميت يمكن أن يؤدي إلى فرط نمو خميرة الملاسيزية، مما يسبب القشرة والالتهابات.
وأضافت أن الزهم نفسه يمكن أن يسبب الإجهاد التأكسدي، مما يخلق بيئة غير صحية لنمو الشعر.
وأشارت الدكتورة جيني إلى أن عدد مرات غسل الشعر يعتمد على نوع فروة الرأس ونمط الحياة. فإذا كانت فروة الرأس دهنية أو كان الشخص يتعرق كثيرًا، فقد يكون من الضروري غسل الشعر بشكل متكرر، ربما كل يومين أو حتى يوميًا.
وعلى العكس، إذا كانت فروة الرأس جافة، فإن غسل الشعر يمكن أن يكون أقل تكرارًا.
ونصحت الدكتورة جيني ليو بعدم استخدام الشامبو المضاد للقشرة يوميًا لأنه قد يجفف فروة الرأس والشعر.
وبدلاً من ذلك، يمكن استخدامه مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، مع تركه على فروة الرأس لمدة 5 دقائق قبل شطفه.
وحذرت أيضًا من استخدام زيت الزيتون على فروة الرأس، مشيرة إلى أنه لم تثبت فعاليته في علاج مشاكل فروة الرأس.
وأوصت بزيت جوز الهند لترطيب الشعر وتقليل الضرر، نظرًا لقدرة هذا الزيت على التغلغ-ل في جذع الشعر.