6 أنواع مكسرات تسهم في إنقاص الوزن
تتربع المكسرات على عرش الأطعمة الصحية، خاصة أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن، كما تعزز الشعور بالشبع، الأمر الذي يسهم في إنقاص الوزن.
ووفقا لموقع eat this قدمت أخصائية التغذية "كيلسي كونيك" قائمة بأفضل أنواع المكسرات، التي تساعدك على إنقاص وزنك، أبرزها:
الجوز
قالت "كونيك" إن الجوز مليء بالدهون الصحية والألياف والبروتين، ويعتبر وجبة خفيفة تساعد بالتحكم في الشهية.
وأضافت "يتميز الجوز باحتوائه على المزيد من مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، كما يساعد في إنقاص الوزن، ويقدم مجموعة من الفوائد الصحية".
وقالت كونيك: "يرتبط تناول الجوز بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار عند تناوله بانتظام".
الفول السوداني
يحتوي الفول السوداني على العديد من العناصر الغذائية ونسبة عالية من البروتين والألياف مما يجعله ممتازا للحد من الجوع، بحسب الخبراء.
وعلى الرغم من كونه من البقوليات من الناحية الفنية، إلا أنه غالبًا ما يتم تصنيفه ضمن المكسرات نظرًا لخصائصه الغذائية.
وأشارت كونيك "الجوز غني بالسعرات الحرارية والبروتين، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على الوزن أو التحكم فيه".
وأضافت "تناول الفول السوداني يزيد من الببتيد YY، وهو الهرمون الذي يقلل الشهية ويزيد من الشعور بالامتلاء".
اللوز
عندما ترغب في تناول وجبة خفيفة، فإن اللوز هو خيارك الأمثل، فبحسب الخبراء فإنه اللوز مرتفع بالدهون الصحية والبروتينات، التي توفر طاقة طويلة الأمد.
وأوضحت كونيك "وجد الباحثون أن تناول أكثر من 42.5 جرام من اللوز يوميًا يخفض بشكل كبير نسبة الكوليسترول الضار وضغط الدم الانبساطي، كما يقلل من متوسط كتلة الجسم وكتلة الدهون مقارنة بالأنظمة الغذائية الأخرى، كما أنه مصدر كبير للدهون الأحادية غير المشبعة والمغنيسيوم".
الفستق
يعمل تناول الفستق بقشرته على إبطاء معدل تناول الطعام، مما يساعد على التحكم في حصة الطعام.
ويقول الخبراء إن الفستق يحتوي على سعرات حرارية أقل من المكسرات الأخرى، مما يساعد على إنقاص الوزن.
وقالت كونيك "تناول الفستق يعمل على خفض ضغط الدم وزيادة تركيز مضادات الأكسدة".
الكاجو
يحتوي الكاجو على نسبة دهون أكثر من المكسرات الأخرى، لكنه يعد من أهم المكسرات التي تساعد على إنقاص الوزن لما يحتويه من عناصر غذائية مشبعة.
وقالت كونيك "يعد الكاجو مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، ويساعد تناوله على التحكم في نسبة السكر في الدم وتحويل الطعام إلى طاقة".
البندق
يمكن للبندق، المليء بالدهون والألياف الصحية للقلب، أن يساعدك على تخفيف وزنك والشعور بالشبع بين الوجبات.
ويقول الأطباء إن البندق يقلل من الإجهاد التأكسدي الضار والالتهابات كما يدعم فقدان الوزن، كما أنه خيار متعدد الاستخدامات يتناسب مع الأطباق المختلفة، بدءًا من المخبوزات وحتى السلطات.
وقالت كونيك "إن 20 حبة بندق توفر 28 بالمئة من القيمة اليومية لفيتامين E، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وله خصائص قوية مضادة للأكسدة تساعد على إنقاص وزنك".