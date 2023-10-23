6 أنواع مكسرات تسهم في إنقاص الوزن

تتربع المكسرات على عرش الأطعمة الصحية، خاصة أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن، كما تعزز الشعور بالشبع، الأمر الذي يسهم في إنقاص الوزن.

ووفقا لموقع eat this قدمت أخصائية التغذية "كيلسي كونيك" قائمة بأفضل أنواع المكسرات، التي تساعدك على إنقاص وزنك، أبرزها:

الجوز

قالت "كونيك" إن الجوز مليء بالدهون الصحية والألياف والبروتين، ويعتبر وجبة خفيفة تساعد بالتحكم في الشهية.

وأضافت "يتميز الجوز باحتوائه على المزيد من مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، كما يساعد في إنقاص الوزن، ويقدم مجموعة من الفوائد الصحية".

وقالت كونيك: "يرتبط تناول الجوز بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار عند تناوله بانتظام".

الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على العديد من العناصر الغذائية ونسبة عالية من البروتين والألياف مما يجعله ممتازا للحد من الجوع، بحسب الخبراء.

وعلى الرغم من كونه من البقوليات من الناحية الفنية، إلا أنه غالبًا ما يتم تصنيفه ضمن المكسرات نظرًا لخصائصه الغذائية.

وأشارت كونيك "الجوز غني بالسعرات الحرارية والبروتين، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على الوزن أو التحكم فيه".

وأضافت "تناول الفول السوداني يزيد من الببتيد YY، وهو الهرمون الذي يقلل الشهية ويزيد من الشعور بالامتلاء".