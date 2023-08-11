هذا ماذا يحدث للدماغ عند تناول المكسرات يوميا

كشف باحثون أن استهلاك المكسرات المنخفض إلى المعتدل - ما يعادل 30 غراما في اليوم – يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17% مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا المكسرات، وفق بيانات أكثر من 13500 شخص شاركوا في البحث تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما، لم يكونوا مصابين بالاكتئاب في بداية الدراسة.

وتمت متابعة المشاركين من المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات، جرى خلالها تشخيص حالة 8% منهم بالاكتئاب.

ورجح العلماء إن آثار المكسرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة على الدماغ قد تكون سبب النتائج.

والنتيجة الرئيسية هي أن الاستهلاك المنتظم المنخفض إلى المعتدل للمكسرات يرتبط به انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب مقارنة باستهلاك غير المكسرات، وفق دورية Clinical Nutrition.

وقال فريق البحث إن النتائج تسلط الضوء على الدور المحتمل لاستهلاك المكسرات كسلوك غذائي صحي لمنع الاكتئاب لدى أولئك الذين لا يعانون من عوامل الخطر المعروفة الأخرى للاكتئاب مثل السمنة وسلوكيات نمط الحياة غير الصحية والوحدة والحالات الطبية.