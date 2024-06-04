التقاط الصور لطعامك يساعدك على تحسين نظامك الغذائي

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة "كيرتن" في أستراليا، أن التقاط صور للوجبات يمكن أن يحسن اختياراتك الغذائية، مقارنةً بالاعتماد على الذاكرة.

وكشفت الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن المشاركين الذين التقطوا صورا للطعام على هواتفهم أظهروا دقة أعلى في تسجيل ما تناولوه من طعام، مقارنةً بأولئك الذين اعتمدوا على ذاكرتهم فقط.

وتضمنت الدراسة 152 مشاركًا، 55% منهم نساء، بمتوسط عمر 32 عامًا، وتم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي لتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء على مدار ثلاثة أيام مختلفة، كما تم حساب الأطعمة والمشروبات المستهلكة.