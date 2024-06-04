التقاط الصور لطعامك يساعدك على تحسين نظامك الغذائي
وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة "كيرتن" في أستراليا، أن التقاط صور للوجبات يمكن أن يحسن اختياراتك الغذائية، مقارنةً بالاعتماد على الذاكرة.
وكشفت الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن المشاركين الذين التقطوا صورا للطعام على هواتفهم أظهروا دقة أعلى في تسجيل ما تناولوه من طعام، مقارنةً بأولئك الذين اعتمدوا على ذاكرتهم فقط.
وتضمنت الدراسة 152 مشاركًا، 55% منهم نساء، بمتوسط عمر 32 عامًا، وتم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي لتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء على مدار ثلاثة أيام مختلفة، كما تم حساب الأطعمة والمشروبات المستهلكة.
وأشارت المؤلفة الأولى للدراسة، كلير ويتون، إلى أن النتائج يمكن أن تؤثر بشكل كبير على كيفية تقييم تناول الطعام بين السكان.
وأضافت، أن البيانات الدقيقة حول ما يأكله الأفراد يعد أمرا أساسيا لدعم جهود تحسين الصحة العامة.
ويعمل فريق الباحثين حاليًا مع جامعة بوردو في الولايات المتحدة، لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الطعام تلقائيًا.
وأشارت البروفيسورة ديبورا كير، قائدة الدراسة، إلى أن هذا التعاون سيساهم في تبسيط عملية تتبع الاستهلاك الغذائي، وتقديم نصائح غذائية أكثر دقة؛ ما يسهل على الأفراد تحسين عاداتهم الغذائية.