حصدت أرواح 5 أشخاص حتى الآن.. ما هي حمى الببغاء؟

أفادت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أنَّ تفشيًا حادًّا لمرض الببغائية والمعروف أيضًا باسم حمى الببغاء قد بدأ في العديد من البلدان الأوروبية، حيث تم الإبلاغ عن وفاة 5 مصابين.

وذكرت شبكة CNN أنه تم تحديد المرض للمرة الأولى في عام 2023، والذي استمر في التفشي حتى بداية هذا العام.

وتنتقل حمى الببغاء، التي تسببها بكتيريا تنتمي إلى عائلة الكلاميديا، عن طريق الطيور والدواجن البرية المختلفة للإنسان.

وبحسب الأطباء قد لا تظهر الأعراض على الطيور المصابة، إلا أن البكتيريا داخلها قادرة على الانتقال للبشر من خلال التنفس أو إفرازات الجسم.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كثيرًا ما يصاب البشر بحمى الببغاء عن طريق استنشاق جزيئات الغبار الملوثة بإفرازات الطيور المصابة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصاب الأفراد بالمرض إذا عضهم طائر أو من خلال الاتصال المباشر بين منقار الطائر وفم الشخص، لكن لا ينتشر المرض عن طريق استهلاك الحيوانات المصابة.