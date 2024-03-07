حصدت أرواح 5 أشخاص حتى الآن.. ما هي حمى الببغاء؟
أفادت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أنَّ تفشيًا حادًّا لمرض الببغائية والمعروف أيضًا باسم حمى الببغاء قد بدأ في العديد من البلدان الأوروبية، حيث تم الإبلاغ عن وفاة 5 مصابين.
وذكرت شبكة CNN أنه تم تحديد المرض للمرة الأولى في عام 2023، والذي استمر في التفشي حتى بداية هذا العام.
وتنتقل حمى الببغاء، التي تسببها بكتيريا تنتمي إلى عائلة الكلاميديا، عن طريق الطيور والدواجن البرية المختلفة للإنسان.
وبحسب الأطباء قد لا تظهر الأعراض على الطيور المصابة، إلا أن البكتيريا داخلها قادرة على الانتقال للبشر من خلال التنفس أو إفرازات الجسم.
ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كثيرًا ما يصاب البشر بحمى الببغاء عن طريق استنشاق جزيئات الغبار الملوثة بإفرازات الطيور المصابة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصاب الأفراد بالمرض إذا عضهم طائر أو من خلال الاتصال المباشر بين منقار الطائر وفم الشخص، لكن لا ينتشر المرض عن طريق استهلاك الحيوانات المصابة.
وفي حين أن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان أمر ممكن، إلا أنه غير شائع، كما أشارت الدراسات.
وفي معظم الحالات الجديدة، تبين أن الأفراد تواصلوا مع طيور منزلية أو برية مصابة، كما أفادت منظمة الصحة العالمية.
أعرض حمى الببغاء
ويعاني معظم الأفراد الذين يصابون بحمى الببغاء من أعراض خفيفة، تظهر عادةً بعد خمسة إلى 14 يومًا من التعرّض لطائر مصاب. والتي تشمل الصداع وآلام العضلات والسعال الجاف والحمى والقشعريرة.
ويؤكد الأطباء أن المضادات الحيوية فعالة في علاج العدوى، وأن الوفيات بين البشر "نادرة".
وأبلغت النمسا، التي تسجل عادة حالتين من المرض سنويًا، عن 14 حالة مؤكدة في عام 2023 وأربع حالات إضافية هذا العام اعتبارًا من الـ4 من مارس.
وتشهد الدنمارك عادة ما بين 15 إلى 30 حالة إصابة بشرية كل عام، معظمها ناجم عن الاتصال بالطيور الأليفة أو طيور الهواة، مثل: الحمام الزاجل. لكن واعتبارًا من الـ27 من فبراير الماضي، أكدت الدنمارك وجود 23 حالة في البلاد.
أما في ألمانيا، فكان هناك 14 حالة إصابة مؤكدة بحمى الببغاء في عام 2023، مع الإبلاغ عن خمس حالات إضافية هذا العام، وقد عانى جميع الأفراد المصابين تقريبًا من الالتهاب الرئوي، إذ احتاج 16 منهم إلى دخول المستشفى.