ارتفاع وفيات حمى الضنك في بنغلادش إلى 398

ارتفع عدد وفيات حمى الضنك في بنغلادش إلى 398 خلال العام الجاري، بعد تسجيل 11 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفقاً لبيان صادر عن المديرية العامة للخدمات الصحية في بنغلادش.

وقال البيان إن 2905 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى في يوم واحد فقط جراء إصابتهم بحمى الضنك، مضيفاً أن هذا رقماً قياسياً في عدد حالات الإصابة في يوم واحد، وأن 11 شخصاً توفوا جراء المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتنتقل فيروسات حمى الضنك إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة "الزاعجة" (Aedes)، وتكتسب البعوضة الفيروس عادة عندما تمتصّ دم أحد المصابين بالعدوى، وبعد مرور فترة الحضانة التي تدوم 8-10 أيام، تصبح البعوضة قادرة، أثناء لدغ الناس وامتصاص دمائهم، على نقل الفيروس طيلة حياتها.

وتتراوح أعراض المرض، بين الإصابة بالحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام، والألم الشديد وراء العينين ونزيف خفيف، مثل نزيف الأنف.