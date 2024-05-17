سوريا تسجل إصابة جديدة بأخطر الأمراض المناعية في العالم
أعلنت إدارة مشفى المجتهد بالعاصمة السورية دمشق، إصابة فتاة في العشرينيات من عمرها بمتلازمة "تفعيل البالعات"، التي تعد من أخطر الأمراض المناعية في العالم، وهي حالة نادرة ومميتة، ولا يوجد منها سوى 4 إصابات حتى الآن في العالم.
وقالت الدكتورة وداد العاجي، استشارية أمراض الروماتيزم والمناعة ورئيسة شعبة أمراض الجهاز الحركي، إنه يصاب بمرض متلازمة تفعيل البالعات، مرضى المناعة الذاتية، حيث كانت مريضتنا مصابة بداء ستيل المناعي، وتم علاجها بدواء الميتوتركسات، لكنها راجعتنا بعد فترة وهي تعاني من آلام والتهابات شديدة".
وأضافت العاجي لـ"إرم نيوز": "اكتشفنا إصابة المريضة بمتلازمة تفعيل البالعات، وبدأنا على الفور بمعالجتها حسب البروتوكولات، وخلال ثمانية أشهر تماثلت للشفاء نتيجة اكتشاف المرض بشكل مبكر".
وتابعت: "متلازمة تفعيل البالعات، مرض غير معد، تحرضه أمراض المناعة، ويمكن أن يصيب أي شخص يعاني من هذه الأمراض مثل داء ستيل، وهو مميت إذا لم يعالج مبكراً".
وتضيف العاجي: "تم نشر الحالة في مجلة طبية عالمية، باعتبارها من الحالات النادرة، وتم إطلاع الهيئات العالمية على أسلوبنا في المعالجة والتمكن من شفاء المريضة، نتيجة اكتشاف المرض بشكل مبكر".
يذكر أن متلازمة تفعيل البالعات، هي اختلاط جهازي خطير مهدد للحياة، يمكن أن يحدث لأسباب عديدة تتضمن الأمراض الالتهابية وأمراض المناعة الذاتية، وخاصة لدى مرضى "داء ستيل".