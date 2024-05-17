سوريا تسجل إصابة جديدة بأخطر الأمراض المناعية في العالم

أعلنت إدارة مشفى المجتهد بالعاصمة السورية دمشق، إصابة فتاة في العشرينيات من عمرها بمتلازمة "تفعيل البالعات"، التي تعد من أخطر الأمراض المناعية في العالم، وهي حالة نادرة ومميتة، ولا يوجد منها سوى 4 إصابات حتى الآن في العالم.

وقالت الدكتورة وداد العاجي، استشارية أمراض الروماتيزم والمناعة ورئيسة شعبة أمراض الجهاز الحركي، إنه يصاب بمرض متلازمة تفعيل البالعات، مرضى المناعة الذاتية، حيث كانت مريضتنا مصابة بداء ستيل المناعي، وتم علاجها بدواء الميتوتركسات، لكنها راجعتنا بعد فترة وهي تعاني من آلام والتهابات شديدة".