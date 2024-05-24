لماذا يُعد الجمبري مُفيدًا لصحة القلب والدماغ؟
يعد روبيان (الجمبري) مفيدًا ومهمًا في تعزيز صحة القلب والدماغ، بسبب ما يحتويه من أحماض " أوميغا 3" الدهنية و"أستازانتين" المضاد للأكسدة، وفقًا لما ذكرته خبير التغذية كارل بندر.
وأكد خبير التغذية، أن الجمبري يُعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن والبروتين، بحسب ما أورده موقع "مايكروسوفت"، اليوم الجمعة.
وأشار إلى أن الجمبري يعد غذاءً صحيًّا رائعًا لأنه غذاء منخفض السعرات الحرارية، وغني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، وغير مكلف نسبيًا.
وأوضح الخبير بندر أن الجمبري صحي جدًا للأكل، إلا إذا كان لدى من يتناوله حساسية من المحار.
وبين أن هناك العديد من الوصفات المتاحة لتناول الجمبري، وهو ما يسهل وجود الجمبري على مائدة الطعام عدة مرات في الأسبوع، وفي كل مرة بطريقة مختلفة.
ودعا خبير التغذية إلى عدم جعل الجمبري المصدر الوحيد للحصول على البروتين، لافتًا إلى أن النظام الغذائي الصحي يجب أن يكون متنوعًا.