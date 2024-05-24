لماذا يُعد الجمبري مُفيدًا لصحة القلب والدماغ؟

يعد روبيان (الجمبري) مفيدًا ومهمًا في تعزيز صحة القلب والدماغ، بسبب ما يحتويه من أحماض " أوميغا 3" الدهنية و"أستازانتين" المضاد للأكسدة، وفقًا لما ذكرته خبير التغذية كارل بندر.

وأكد خبير التغذية، أن الجمبري يُعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن والبروتين، بحسب ما أورده موقع "مايكروسوفت"، اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن الجمبري يعد غذاءً صحيًّا رائعًا لأنه غذاء منخفض السعرات الحرارية، وغني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، وغير مكلف نسبيًا.