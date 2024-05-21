5 بدائل نباتية لزيت السمك من أجل الحصول على "أوميغا 3"

هل تبحث عن مصادر نباتية للحصول على الأوميغا 3 دون الحاجة إلى تناول زيت السمك إذا كنت نباتيًّا، فقد يكون من الصعب الحصول على هذا الحمض الدهني الأساسي.

فيما يأتي نستعرض خمسة بدائل نباتية غنية بالأوميغا 3، بحسب ما أكده الأطباء لموقع "تايمز أوف إنديا":

كبسولات الطحالب

الأسماك تحصل على أوميغا 3 من الطحالب التي تستهلكها. يمكنك الحصول على الفائدة ذاتها من خلال تناول الطحالب مباشرة. تزرع الطحالب في بيئات خالية من الملوثات، وتوفر كبسولات الطحالب مصدرًا غنيًّا بـDHA وEPA.

زيت بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان من أغنى المصادر النباتية بالأوميغا 3، بالإضافة إلى كونها مصدرًا ممتازًا للألياف والبروتين والمعادن. يمكن إضافتها إلى العصائر أو الزبادي بسهولة. تحتوي بذور الكتان على ALA الذي يحتاج الجسم لتحويله إلى DHA وEPA.