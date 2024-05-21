5 بدائل نباتية لزيت السمك من أجل الحصول على "أوميغا 3"
هل تبحث عن مصادر نباتية للحصول على الأوميغا 3 دون الحاجة إلى تناول زيت السمك إذا كنت نباتيًّا، فقد يكون من الصعب الحصول على هذا الحمض الدهني الأساسي.
فيما يأتي نستعرض خمسة بدائل نباتية غنية بالأوميغا 3، بحسب ما أكده الأطباء لموقع "تايمز أوف إنديا":
كبسولات الطحالب
الأسماك تحصل على أوميغا 3 من الطحالب التي تستهلكها. يمكنك الحصول على الفائدة ذاتها من خلال تناول الطحالب مباشرة. تزرع الطحالب في بيئات خالية من الملوثات، وتوفر كبسولات الطحالب مصدرًا غنيًّا بـDHA وEPA.
زيت بذور الكتان
تعتبر بذور الكتان من أغنى المصادر النباتية بالأوميغا 3، بالإضافة إلى كونها مصدرًا ممتازًا للألياف والبروتين والمعادن. يمكن إضافتها إلى العصائر أو الزبادي بسهولة. تحتوي بذور الكتان على ALA الذي يحتاج الجسم لتحويله إلى DHA وEPA.
الجوز
يحتوي الجوز على أعلى نسبة من ALA بين جميع المكسرات، ما يجعله مصدرًا نباتيًّا ممتازًا للأوميغا 3. يمكن إضافته إلى السلطات أو خلطه مع الحبوب، ما يوفر نكهة لذيذة وفوائد صحية عديدة.
بذور الشيا
تتميز بذور الشيا بكونها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكن استخدامها في إعداد البودنج أو إضافتها إلى السلطات، وتعتبر من العناصر الأساسية في النظام الغذائي النباتي.
براعم بروكسل
تعد براعم بروكسل مصدرًا جيدًا لـ ALA، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف والبروتين والفيتامينات. يمكن طهيها بطرق مختلفة، مثل الطهي بالبخار أو التحميص مع التوابل لتكون وجبة جانبية صحية.