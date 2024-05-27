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مشروب الشوكولاتة الساخنة حل سحري لخسارة الوزن

أظهرت دراسة جديدة أن تناول كوب من الشوكولاتة الساخنة المصنوعة منزليًا باستخدام مسحوق الكاكاو غير المحلى، يمكن أن يساعدك في إنقاص وزنك.

وأوضح مدرب الصحة ستيف بينيت لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الكاكاو غني بالألياف التي تبطئ الهضم وتمنح الشعور بالشبع فترة أطول؛ ما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة التي تساهم في زيادة الوزن.

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وقال بينيت، إن إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي يساعد في تقليل كمية الطعام المستهلكة يوميًا. وأشار إلى أن مسحوق الكاكاو يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لمحبي الحلويات الذين يرغبون في الحفاظ على رشاقتهم.

وقدم بينيت وصفة بسيطة لتحضير الشوكولاتة الساخنة الصحية تتكون من 200 مل من الحليب الدافئ، وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو العادي، وملعقتين صغيرتين من محلي ستيفيا الطبيعي.

وأضاف بينيت، أن الأنظمة الغذائية التقليدية تتطلب التخلي عن بعض الأطعمة، التي يصعب الامتناع عنها، بينما يمكن للألياف أن تساعد في الشعور بالشبع وتناول كميات أقل دون الحاجة إلى تقييد الأطعمة المفضلة.

إنقاص الوزن

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