معظمنا يلقيها بسلة المهملات.. 8 فوائد مذهلة لبذور البابايا
بعد الاستمتاع بثمرة البابايا، عادة ما نلقي بالبذور في سلة المهملات، لكن وبحسب الخبراء، فإن هذه الحبيبات السوداء الصغيرة لها فوائد لا تحصى رغم طعمها المرّ المائل للحار.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" فإن الطريقة الصحيحة لاستهلاك بذور البابايا تكون عن طريق تجفيفها وطحنها، لرشها لاحقا على الطعام أو إضافتها للعصائر الطبيعية أو السلطات أو الأطباق الأخرى.
وهنا نعرض 8 فوائد "غير متوقعة" لبذور البابايا:
تحسين عملية الهضم
تحتوي بذور البابايا على إنزيم يسمى البابين، الذي يساعد في عملية الهضم. وبحسب الأطباء، يمكن تناول ملعقة صغيرة من بذور البابايا الطازجة بعد الوجبات لدعم الهضم الصحي ومنع الانتفاخ والإمساك وعسر الهضم.
حماية الكبد
بذور البابايا غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد في التخلص من سموم الجسم، والتي تدعم وظائف الكبد.
وهنا ينصح الأطباء بطحن ملعقة كبيرة من بذور البابايا وخلطها مع كوب من العصير أو الماء، وشرب الخليط مرة واحدة يوميًّا لبضعة أسابيع.
غنية بمضادات الأكسدة
يساعد وجود مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية في بذور البابايا على تقليل الالتهاب وتوفير الراحة لمرضى التهاب المفاصل.
وبذور البابايا غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، وبحسب الأطباء يمكنك رش مسحوقها على السلطات أو الزبادي.
تعزيز جهاز المناعة
بذور البابايا غنية بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في إنتاج الكولاجين، ما يحسن صحة الجلد والشعر والأظافر.
تساعد على فقدان الوزن
قد تساعد بذور البابايا في إدارة الوزن بسبب محتواها العالي من الألياف، التي تزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، وتنظيم مستويات السكر في الدم.
خصائص مضادة للطفيليات
تتمتع بذور البابايا بخصائص مضادة للطفيليات التي يمكن أن تساعد في القضاء على الديدان المعوية والطفيليات الأخرى.
وينصح الأطباء بسحق حفنة من البذور وخلطها مع ملعقة كبيرة من العسل أو الزبادي، وتناول المزيج على الريق لمدة أسبوع تقريبًا.
تحارب السرطان
تشير الأبحاث إلى أن في بذور البابايا خصائص مضادة للسرطان، بسبب قدرتها على تثبيط نمو أنواع معينة من الخلايا السرطانية.
تحسين صحة القلب
تحتوي البذور على الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL، ومنع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
نصيحة
في النهاية ينصح الأطباء بتناول كميات صغيرة من بذور البابايا وزيادتها تدريجيًّا لنظامك الغذائي تجنبًا لأي آثار جانبية مزعجة.
وإذا كنت تعاني من أي ظروف صحية كامنة أو تتناول أي أدوية، فمن المستحسن استشارة طبيبك قبل دمج بذور البابايا في نظامك الغذائي.