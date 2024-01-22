معظمنا يلقيها بسلة المهملات.. 8 فوائد مذهلة لبذور البابايا

بعد الاستمتاع بثمرة البابايا، عادة ما نلقي بالبذور في سلة المهملات، لكن وبحسب الخبراء، فإن هذه الحبيبات السوداء الصغيرة لها فوائد لا تحصى رغم طعمها المرّ المائل للحار.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" فإن الطريقة الصحيحة لاستهلاك بذور البابايا تكون عن طريق تجفيفها وطحنها، لرشها لاحقا على الطعام أو إضافتها للعصائر الطبيعية أو السلطات أو الأطباق الأخرى.

وهنا نعرض 8 فوائد "غير متوقعة" لبذور البابايا:

تحسين عملية الهضم

تحتوي بذور البابايا على إنزيم يسمى البابين، الذي يساعد في عملية الهضم. وبحسب الأطباء، يمكن تناول ملعقة صغيرة من بذور البابايا الطازجة بعد الوجبات لدعم الهضم الصحي ومنع الانتفاخ والإمساك وعسر الهضم.

حماية الكبد

بذور البابايا غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد في التخلص من سموم الجسم، والتي تدعم وظائف الكبد.

وهنا ينصح الأطباء بطحن ملعقة كبيرة من بذور البابايا وخلطها مع كوب من العصير أو الماء، وشرب الخليط مرة واحدة يوميًّا لبضعة أسابيع.