فاكهة تخلصك من حرقة المعدة بثوانٍ
يسبب الارتجاع المريئي وحرقة المعدة شعورا بعدم الراحة، وعادة ما يصعب العثور على حل سريع وفوري لأعراضهما المزعجة، التي تصيب الملايين حول العالم.
ويقول الأطباء إن الأدوية التقليدية لمحاربة الارتجاع المريئي لها العديد من الآثار الجانبية المثيرة للقلق، ويوصون بمعالجة الأمر بالأطعمة الصحية.
وبهذا الخصوص، شارك الدكتور جوزيف سلهب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي عبر حسابه الذي يتابعه عليه الملايين في تيك توك، حيلة ذكية للتغلب على أعراض الارتجاع المريئي.
وقال الدكتور سلهب إن الحل يكمن في تناول ثمرة موز واحدة، فهي قادرة على محاربة الحرقة في غضون 30 ثانية فقط.
وأوضح الطبيب أن الطعام يمكن أن يكون جزءا من خطة علاج للارتجاع المريئي وحرقة المعدة، وأن الموز بالذات منخفض في الأحماض ومرتفع القلوية؛ ما يجعله خيارا ممتازا لتهدئة بطانة المريء المتهيجة.
وفقًا لمايو كلينيك، تشمل أعراض الارتجاع الحمضي حرقة في المعدة، أو ارتجاع الطعام أو السوائل الحامضة، أو ألما في البطن أو الصدر، أو صعوبة في البلع، أو الشعور بوجود كتلة في الحلق، وعادة ما يحدث بسبب تناول الطعام أو الاستلقاء أو الانحناء.