فاكهة تخلصك من حرقة المعدة بثوانٍ

يسبب الارتجاع المريئي وحرقة المعدة شعورا بعدم الراحة، وعادة ما يصعب العثور على حل سريع وفوري لأعراضهما المزعجة، التي تصيب الملايين حول العالم.

ويقول الأطباء إن الأدوية التقليدية لمحاربة الارتجاع المريئي لها العديد من الآثار الجانبية المثيرة للقلق، ويوصون بمعالجة الأمر بالأطعمة الصحية.

وبهذا الخصوص، شارك الدكتور جوزيف سلهب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي عبر حسابه الذي يتابعه عليه الملايين في تيك توك، حيلة ذكية للتغلب على أعراض الارتجاع المريئي.

وقال الدكتور سلهب إن الحل يكمن في تناول ثمرة موز واحدة، فهي قادرة على محاربة الحرقة في غضون 30 ثانية فقط.