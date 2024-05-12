علامات تظهر على قدميك تشير إلى عدد من الأمراض

ينصح الخبراء بعدم تجاهل المظهر الخارجي للجسم، وما يمكن أن يقدمه من أدلة حول الصحة العامة ومتابعتها خاصة فيما يتعلق بالقدمين.

وبين الخبراء أن القدمين لهما دلالات عديدة ومهمة لصحة الإنسان، فالقدم موصلة بشبكة الألياف العصبية من الدماغ؛ ما يسمح بالوقوف والتوازن، كما إنها موصلة بالأوعية الدموية، وأي تغيرات باطنية قد تظهر على القدم.

متلازمة إصبع القدم الزرقاء

وأضاف الخبراء وفقًا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من الطبيعي أن تشعر ببرودة القدمين عند لمسها، لكن لا ينبغي أن يتغير لونها من لون بشرتها المعتاد إلى اللون الأزرق، ولا ينبغي أن تكون باردة بشكل مؤلم.

وتغير اللون وشدة الألم في القدمين وفقًا للخبراء يسمى بظاهرة متلازمة إصبع القدم الأزرق، يمكن أن يحدث بسبب كتل صغيرة جدا تسمى microemboli ، تتكون من نقاط من الكوليسترول.

وتمر هذه الكتل بسهولة عبر الأوعية الكبيرة وتصبح أصغر عند الوصول إلى الأوعية الصغرى في القدمين، وعندما تصبح عالقة هناك تؤدي إلى قطع إمدادات الدم، وتصبح الأنسجة دون أكسجين، ما يتسبب في تغيير لون القدمين وتصبح مؤلمة.