علامات تظهر على قدميك تشير إلى عدد من الأمراض
ينصح الخبراء بعدم تجاهل المظهر الخارجي للجسم، وما يمكن أن يقدمه من أدلة حول الصحة العامة ومتابعتها خاصة فيما يتعلق بالقدمين.
وبين الخبراء أن القدمين لهما دلالات عديدة ومهمة لصحة الإنسان، فالقدم موصلة بشبكة الألياف العصبية من الدماغ؛ ما يسمح بالوقوف والتوازن، كما إنها موصلة بالأوعية الدموية، وأي تغيرات باطنية قد تظهر على القدم.
متلازمة إصبع القدم الزرقاء
وأضاف الخبراء وفقًا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من الطبيعي أن تشعر ببرودة القدمين عند لمسها، لكن لا ينبغي أن يتغير لونها من لون بشرتها المعتاد إلى اللون الأزرق، ولا ينبغي أن تكون باردة بشكل مؤلم.
وتغير اللون وشدة الألم في القدمين وفقًا للخبراء يسمى بظاهرة متلازمة إصبع القدم الأزرق، يمكن أن يحدث بسبب كتل صغيرة جدا تسمى microemboli ، تتكون من نقاط من الكوليسترول.
وتمر هذه الكتل بسهولة عبر الأوعية الكبيرة وتصبح أصغر عند الوصول إلى الأوعية الصغرى في القدمين، وعندما تصبح عالقة هناك تؤدي إلى قطع إمدادات الدم، وتصبح الأنسجة دون أكسجين، ما يتسبب في تغيير لون القدمين وتصبح مؤلمة.
وأشار الخبراء وفقًا للتقرير أن متلازمة إصبع القدم الزرقاء يمكن أن تؤدي في الحالات الخطيرة إلى موت الأنسجة وتكوين الغرغرينا؛ ما قد يتطلب بتر أصابع القدم أو حتى القدم بأكملها.
ومشاكل القدم والتغيرات فيها بحسب التقرير، من الممكن أن تكشف الأمراض المتعلقة بالسكري والفشل الكلوي وحتى اضطرابات الغدة الدرقية.
وتحدَّث الخبراء عن التورمات الحمراء التي تظهر على القدمين واليدين، والتي تدل على وجود عدوى في القلب تسمى التهاب الشغاف الجرثومي.
وفيما يتعلق بالجهاز العصبي، بيَّن الخبراء أن أصابع القدم من الممكن أن تشير إلى مشاكل فيها، عبر اختبار منعكس باطن القدم الذي قد يكشف عن علامة بابينسكي.
وعند ضرب باطن القدم يكون رد فعل الطبيعي لدى البالغين هو ثني إصبع القدم الأكبر نحو الأسفل، وفي حال تمدد الأصبع نحو الأعلى فذلك يشير إلى علامة بابينسكي وقد يدل على أن السكتة الدماغية تعطل دوائر الدماغ الطبيعية التي تتحكم في القدمين.