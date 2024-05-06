للمرة الأولى.. لقاح قد يقضي على نوع خطير من السرطان

أظهرت اختبارات أجراها خبراء ومختصون، فرصًا مرتفعة لعلاج سرطان عنق الرحم والقضاء عليه كليا للمرة الأولى، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الأدلة التي توصل إليها الأطباء تظهر أن المرض يمكن الوقاية منه، وبالتالي خفض الحالات إلى الصفر، على غرار شلل الأطفال والملاريا.

وذكر الأطباء أن اللقاح الذي استخدم ضد فيروس الورم الحليمي، المسؤول عن الإصابة بالمرض، ساهم في تقليل نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم، ومنح فرصة للقضاء على المرض بشكل كامل.

ولقاح فيروس الورم الحليمي، تمت الموافقة عليه عام 2006، وساهم في حماية النساء من العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وتتسبب في أكثر من 90% من حالات سرطان عنق الرحم، الذي يحل في المركز الرابع من حيث الانتشار بعد سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان القولون بين النساء، وفق الدراسة.

وتؤكد الدراسات السابقة أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة فقط أسبوعيا قد تقلل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطانات بشكل كبير، وحذرت من أن المرأة قليلة النشاط معرضة أكثر للإصابة بسرطان عنق الرحم.