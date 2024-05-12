هكذا تظهر تجاعيد البشرة مع تقدم السن

تشكل ظاهرة الجلد المتجعد مصدر قلق نفسي للكثيرين مع تقدمهم في السن، حيثُ يحذر أطباء الجلد من أن التجعد مؤشر على مشاكل صحية محتملة، إضافة إلى آثاره على الناحية الجمالية.

وسلطت طبيبة الأمراض الجلدية شوشانا مارمون الضوء على العلاقة بين الجلد المتجعد والأضرار الكبيرة، التي تسببها أشعة الشمس، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وبحسب تقرير نشره موقع "HuffPost"، فإن الطبيعة الرقيقة والأقل مرونة للجلد المتجعد تجعله أكثر عرضة للكدمات والتمزق؛ مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.

وأشار الموقع إلى أنه خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن الجلد المتجعد لا ينتج فقط عن الشيخوخة، ولكنه يتأثر بشدة بعوامل نمط الحياة مثل التعرض لأشعة الشمس والتدخين.

وأكدت الدكتورة مارمون أن الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، والذين هم أكثر عرضة لأضرار أشعة الشمس، معرضون لخطر البشرة المتجعدة بشكل خاص.