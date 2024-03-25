وداعًا للمكملات.. 5 أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة

يتراجع إنتاج الكولاجين في البشرة مع التقدم في العمر؛ ما ينتج عنه ظهور التجاعيد والخطوط المزعجة.

ويقول خبراء في مجال الصحة إن الجسم يفقد نسبة 1% من الكولاجين كل عام بعد سن الـ 25.

ولحسن الحظ، يمكنك الاعتناء ببشرتك بشكل فعال باتباع بعض الخطوات البسيطة، مثل غسل وجهك بانتظام، وشرب الكمية الكافية من الماء، وتجنب المنتجات الكيميائية القاسية.

ولكن هناك خطوة مهمة أخرى قد لا يعرفها الكثيرون، وهي تناول بعض الأطعمة، التي تعزز إنتاج الكولاجين، وأبرزها:

الحمضيات

الجريب فروت والبرتقال والليمون هي مصادر غنية بفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويقاوم الجذور الحرة التي تضر الجلد.

مرق العظام

يُعتبر مصدرًا غنيًّا بالكولاجين، ويساعد على تحسين صحة الجلد ومرونته.