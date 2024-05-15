تفشي مرض "الكريبتوسبوريديوم" يثير القلق ويصيب المئات

في بلدة بريطانية ساحلية، تم الإبلاغ عن اشتباه في تفشي مرض ينتقل عن طريق المياه، حيث أصيب "المئات" بأعراض مثل الإسهال الحاد وآلام المعدة، وذلك بسبب طفيل يُعرف باسم "Cryptosporidium".

وتشير التقارير إلى أن هذا الطفيل يوجد في أمعاء وبراز البشر والحيوانات المصابة، ويمكن انتقاله عن طريق السباحة في المياه الملوثة أو استهلاكها، بالإضافة إلى الأطعمة الملوثة.

ووفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تم تأكيد وجود 16 حالة من الكريبتوسبوريديوم، إضافة إلى نحو 70 حالة إسهال وقيء، مع تقارير عن المزيد من الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.