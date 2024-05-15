تفشي مرض "الكريبتوسبوريديوم" يثير القلق ويصيب المئات
في بلدة بريطانية ساحلية، تم الإبلاغ عن اشتباه في تفشي مرض ينتقل عن طريق المياه، حيث أصيب "المئات" بأعراض مثل الإسهال الحاد وآلام المعدة، وذلك بسبب طفيل يُعرف باسم "Cryptosporidium".
وتشير التقارير إلى أن هذا الطفيل يوجد في أمعاء وبراز البشر والحيوانات المصابة، ويمكن انتقاله عن طريق السباحة في المياه الملوثة أو استهلاكها، بالإضافة إلى الأطعمة الملوثة.
ووفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تم تأكيد وجود 16 حالة من الكريبتوسبوريديوم، إضافة إلى نحو 70 حالة إسهال وقيء، مع تقارير عن المزيد من الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبها، أكدت شركة "ساوث وست واتر" نتائج إيجابية لاختبارات جودة مياه الشرب في المنطقة المتأثرة، مطمئنة العملاء بأن إمدادات المياه آمنة للاستخدام.
وتعتبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "الكريبتوسبوريديوم" طفيلًا يسبب مرض الإسهال، ويمكن أن ينتقل عن طريق ابتلاع الطفيل الموجود في المياه أو المواد الملوثة بالبراز. تتضمن الأعراض الشائعة الإسهال المائي وآلام المعدة والقيء والحمى، وتستمر عادة لمدة أسبوعين.
بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية الشخصية مثل غسل اليدين، ويُنصح بغلي المياه قبل استخدامها للشرب أو الطهي، وتنظيف الفواكه والخضراوات جيدًا، لتقليل فرص انتقال الطفيل وانتشار المرض.