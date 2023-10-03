تقرير يحذر من ارتفاع حمى الضنك في أمريكا اللاتينية

وأشار التقرير إلى أن العالمة الفنلندية هانا نوهينك، رئيسة المجموعة التي تقدم المشورة لمنظمة الصحة العالمية، أكدت أن اللقاح أثبت فعاليته في الاختبارات التي أجريت على المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 16 عامًا في آسيا وأمريكا اللاتينية.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية بإنتاج لقاح ثانٍ للملاريا "R21" من شأنه أن يحمي الأطفال، وذلك نتيجة تسبب هذا المرض في وفاة نصف مليون طفل كل عام.

وجاء الإعلان بعد عامين فقط من التوصية باستخدام لقاح الملاريا الأول، والوحيد حتى الآن، "RTS,S"، والذي يتمتع بفعالية تبلغ 66% بعد جرعة ثالثة.

وأوضح خبراء من المنظمة، أن اللقاح الثاني سيوفر حلًا للتوافر المحدود لـ "RTS,S"، الذي لا يمكن أن تلبي إمداداته الطلب العالمي غير المسبوق.