الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل لصحتك؟

تثير المنافسة بين الشاي والقهوة تساؤلات حول أيهما الأفضل على الصحة؛ إذ يتمتع كلا المشروبين بشعبية واسعة حول العالم، ولكل منهما فوائد صحية تميزه عن الآخر.

فوائد القهوة

تشير الدراسات إلى أن استهلاك القهوة يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والكبد، والدماغ، وكذلك النوع الثاني من مرض السكري.

وتساهم القهوة في خفض مستويات السكر في الدم مؤقتاً، وتحمي خلايا الدماغ، وتقلل من مشاكل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، كما أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض "باركنسون" عن طريق زيادة مستويات الدوبامين في الجسم.

فوائد الشاي

يتميز الشاي بمحتواه العالي من البوليفينول، وهي مركبات نباتية طبيعية تعزز الصحة العامة. واستهلاك الشاي يومياً يمكن أن يخفض من خطر الكوليسترول الضار، وضغط الدم، والالتهابات، ومستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تنظيم حساسية الأنسولين واستقلاب الدهون. ويحتوي الشاي أيضا على الأحماض الأمينية التي تساعد في منع التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة.