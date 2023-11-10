5 أنواع من الشاي تحرق دهون البطن

تشكل دهون البطن مصدر إزعاج للجميع، فهي تؤثر سلبا على مظهر أجسامهم، كما تلعب دورا في تراجع نشاطهم وصحتهم بشكل عام.

ووفقا لموقع eat this، يؤكد الأطباء أن الدهون الحشوية في البطن ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

لكن هناك 5 أنواع من الشاي أظهرت الأبحاث أنها قد تساعدك على فقدان دهون البطن في حال أُرفقت بنظام صحي:

الشاي الأخضر

وفقًا لدراسة جديدة أجريت عام 2022 ونشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، تبين أن المشاركين الذين شربوا كميات كبيرة من الشاي الأخضر، كانوا أقل عرضة للإصابة بسمنة عند منطقة البطن بنسبة 44٪.

ووجدت الدراسة أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تخفيف دهون البطن.

وأظهرت أبحاث أخرى أن معظم خصائص الشاي الأخضر في فقدان الوزن ترجع إلى احتوائه على الكاتيكين، الذي يسرع عملية التمثيل الغذائي.

الشاي الصيني الأسود (أولونغ)

يساعد الشاي الصيني الأسود في التخلص من دهون البطن، ويأتي هذا النوع من الشاي من نفس أوراق الشاي الأخضر والأسود، لكنه يتأكسد جزئيًا، في حين أن الشاي الأخضر لا يتأكسد.

ويتم تصنيع أولونغ عن طريق تجفيف الأوراق تحت الشمس حتى تذبل وتلتف.

وأظهرت الأبحاث أن الشاي الصيني الأسود يحتوي على مادة البوليفينول المرتبط بتسريع عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تقليل دهون البطن.