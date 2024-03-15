اختبار دم بسيط يستطيع اكتشاف سرطان القولون والمستقيم

كشفت دراسة عن القدرة على اكتشاف سرطان القولون والمستقيم من خلال اختبار دم بسيط، وذلك في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض.

وقال موقع الإذاعة العامة الأمريكية، في تقرير له، إن اختبار الدم يمكنه تحديد 83% من الأفراد المصابين بسرطان القولون والمستقيم.

وفي انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن أن يظهر هذا الاختبار كأداة فحص إضافية للكشف المبكر عن السرطان، ما يوفر آفاقًا كبيرة لتعزيز نتائج المرضى.

ويسهل الاختبار الكشف عن السرطان من خلال تسخير القدرة على تحديد إشارات السرطان داخل مجرى الدم، وذلك عن طريق ايجاد الحمض النووي للورم المنتشر.

وأكدت رئيسة الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، الدكتورة باربرا يونغ، على إمكانات هذا الابتكار في تعزيز معدلات الكشف المبكر.

وأشارت بتفاؤل إلى "أن سحب الدم مقابل الخضوع لاختبار جراحي سيفيد عددًا أكبر من الأشخاص".

ومع ذلك، أكد التقرير أنه حتى لو تمت الموافقة على اختبار الدم، فإنه لن يحل محل الدور الأساسي لتنظير القولون.