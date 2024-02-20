نصائح عملية للحد من سرطان القولون

أثار تزايد حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين البالغين الأصغر سنا في الولايات المتحدة بشكل مطرد، منذ تسعينات القرن الماضي، مخاوف بين الباحثين وخبراء الصحة.

ففي حين أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة بالاستعداد الوراثي، إلا أن ازدياد الإصابات بالمرض يعزى بدرجة كبيرة إلى عوامل خارجية، مثل النظام الغذائي، وخيارات نمط الحياة، والتأثيرات البيئية، بحسب تقرير لموقع "إنسايدر" الأمريكي.

وأشار الخبراء، وفقا للموقع، إلى أنهم لم يحددوا بشكل دقيق سبب الازدياد المطرد في عدد الحالات التي تم تشخيص إصابتها بالسرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

وفي حين أن الظروف الوراثية يمكن أن تهيئ الأفراد للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، إلا أن الزيادة الملحوظة في الحالات بين البالغين الأصغر سنا من المرجح أنها تعود إلى عوامل خارجية، إذ تشمل هذه العوامل اتباع نظام غذائي سيئ، والسمنة، والإفراط في استهلاك الكحول، والتدخين، والإصابة بمرض التهاب الأمعاء، وكلها تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقا لما قاله الدكتور "بيل داهوت"، كبير المسؤولين العلميين في جمعية السرطان الأمريكية، للموقع.

واقترح الدكتور "داهوت" إدخال بعض التعديلات على نمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

تناول كمية أقل من اللحوم الحمراء

صنّفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان اللحوم الحمراء على أنها "من المحتمل أن تكون مسرطنة" للإنسان، واعتمدت في تصنيفها على أدلة موثوقة تشير إلى أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهناك أدلة "ناشئة" تربط استهلاك اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.