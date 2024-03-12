علاقة "غريبة" بين العبوات البلاستيكية وسمنة الأطفال

كشفت دراسة حديثة، نشرها موقع "نيوز وييك" newsweek، وجود صلة مثيرة للقلق بين مادة كيميائية اصطناعية شائعة تستعمل في تصنيع المنتجات اليومية، كعبوات الماء البلاستيكية، وارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال.

وتم تحديد المادة الكيميائية المعنية بـ "ثنائي الفينول أ" Bisphenol A (BPA)، المعروفة بخصائصها المسببة لاختلال الهرمونات، كمساهم محتمل في المشكلات المتعلقة بالوزن لدى الأطفال.

وسلطت الدراسة، التي أجراها فريق من جامعة "غرناطة" في إسبانيا، الضوء على العلاقة المعقدة بين التعرض لـ BPA، وميكروبات الأمعاء، والسمنة لدى الأطفال.

وأوضحت عالمة الأحياء الدقيقة مارجريتا أغيليرا: "لقد وجدنا أن مجتمع الميكروبات المعوية يستجيب بشكل مختلف للتعرض لـ BPA اعتمادًا على مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) للفرد، ويشير هذا إلى وجود تفاعل دقيق بين مادة BPA وبكتيريا الأمعاء، ما قد يؤثر على تطور السمنة لدى الأطفال".