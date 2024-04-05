هل العالم جاهز للتعامل مع تهديد المرض القادم؟

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من شعور بعض المراقبين بالقلق من أن الاتفاق التاريخي، وهو الأكثر طموحا بين عدد من المبادرات لتحسين الاستعداد لمواجهة الأوبئة، قد ينهار بفعل التجاذبات الجيوسياسية والتوترات بين الدول، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لا يزال واثقا من أن الدول ستوافق على نسخة ما من الاتفاق بحلول الموعد النهائي.

وفي هذا السياق، قال آشلي بلومفيلد، مسؤول الصحة النيوزيلندي السابق بحسب الصحيفة: "يجب على البلدان أن تغتنم الفرصة لإصلاح بنية الرعاية الصحية في العالم بدلاً من مجرد ترك الدروس المستفادة من فيروس كورونا تتلاشى".

وأضاف بلومفيلد: "إن الاستجابات لتفشي الأمراض كانت تاريخياً عبارة عن دورة من الذعر والإهمال، لأننا جيدون جدًا في الانتقال إلى الأشياء التالية كبشر، وهذا جزء من استراتيجية البقاء لدينا؛ هناك تقريبًا فقدان الذاكرة العالمي الجماعي".

معالجة التحديات

وأردف: "لكن في الوقت الحالي هناك درجة كبيرة من المشاركة من جانب الدول؛ إنهم يدركون مسؤوليتهم ؛ وأن هذه اللحظة هي الآن".

ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن المناقشات الحالية تفتح الباب أمام معالجة بعض التمزقات والتحديات التي ظهرت بالتزامن مع جائحة كورونا عندما قامت الدول الغنية بشراء أغلب اللقاحات تاركة الدول الفقيرة تُعاني منفردة.