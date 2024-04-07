كيف تختار التمارين الرياضية المناسبة لعمرك؟

يقدم الباحثون طرقا جديدة للكشف عما إذا كانت التمارين البدنية تتناسب مع عمر الشخص الذي يؤديها، خصوصا أن الرياضة باتت تجمع وسائل متعددة لإبقاء الجسم أكثر حيوية.

ويعد الحفاظ على لياقة بدنية جيدة وسيلة ناجعة لإبطاء حالات التدهور في الصحة، لكن من أجل المحافظة على لياقة الجسم بما يتناسب مع العمر، هناك وسائل وطرق فعالة يمكن من خلالها معرفة طبيعة التمارين المناسبة ووقتها وطبيعتها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مختصين قولهم إن السرعة التي يمكن للشخص الجري بها لمسافة ميل، وكذلك عدد تمارين الضغط والتحمل التي يمكن القيام بها، تحمل مؤشرات على مدى التقدم في السن.

وأكد الباحثون أهمية النظام الغذائي والنوم المستمر والكافي للحفاظ على الروابط الاجتماعية في تنشيط وقياس اللياقة البدنية، فيما تربط دراسات بين قدرة الإنسان على ممارسة الرياضة وسنوات عمره الحالية والمستقبلية، وهو مع أطُلق عليه مصطلح "سن اللياقة البدنية".