بكتيريا جسمك فريدة تمامًا كبصمة إصبعك

أظهرت دراسة علمية حديثة أن البكتيريا التي تسكن أجسادنا، والتي تُعرف علميًّا باسم "الميكروبيوم"، تختلف من شخص لآخر وتشكل لكل فرد بصمة فريدة من نوعها تمامًا مثل بصمة إصبعه.

وجاءت هذه النتيجة التي نشرها موقع Earth، خلاصة تحليل شامل استمر 6 سنوات لميكروبيوم الأمعاء والفم والأنف والجلد لـ 86 شخصًا، ما يؤكد أن هناك نظامًا بيئيًّا داخليًّا فريدًا من نوعه لجراثيم كل شخص، يشكّل هويّته.

وقال الدكتور مايكل سنيدر عالم الوراثة بجامعة "ستانفورد" على تفرد الميكروبيوم، "نتائجنا تخلص إلى أنَّ لكلٍّ منّا "ميكروبيوم" فرديًّا خاصًّا به في جسمه".

وأوضح أن "النظام البيئي الميكروبي يتشكل من خلال مزيج من العوامل الوراثية والنظام الغذائي والجهاز المناعي؛ ما يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين أجسادنا والميكروبات داخلها".