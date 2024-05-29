4 نصائح لتعزيز ذكاء الطفل في العصر الرقمي

قدمت الكاتبة نيها هيرانانداني 4 نصائح لشحذ عقل الطفل في العصر الرقمي، لا سيما أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات يؤدي إلى ترقق القشرة الدماغية لدى الأطفال قبل الأوان.

وتعد الطفولة فترة حرجة للتعلم ونمو الدماغ، ويعوق الاستخدام الواسع النطاق للأجهزة الرقمية في الوقت الراهن عملية النمو عن طريق الحد من التحديات المعرفية اللازمة للنمو.

ويمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة للشاشات إلى تقصير فترة انتباه الأطفال، ما يجعل من الصعب عليهم التركيز على المهام لفترات طويلة، كما أن الإشباع الفوري من الوصول المستمر إلى الإنترنت يمكن أن يحد من التفكير النقدي، ومهارات حل المشكلات، حيث يبحث الأطفال غالبًا عن إجابات سريعة بدلاً من العمل من خلال التحديات.