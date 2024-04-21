7 أسباب تجعل الأطفال يكذبون على والديهم

لماذا يكذب الأطفال أحيانًا على والديهم؟ سؤال حير الآباء لأجيال عديدة، فبدءا من الكذبة الصغيرة البريئة حول إنهاء طعامهم في المدرسة، إلى الخداع الأكثر خطورة حول المكان الذين ذهبوا إليه مع أصدقائهم.

ويرى الأخصائيون أن الأطفال يختلقون القصص ويكذبون لأسباب مختلفة، أبرزها:

الخوف من الغصب

يقول الأخصائيون إن أحد الأسباب الرئيسية لكذب الأطفال على والديهم هو الخوف. فعندما يتفاعل الآباء بالغضب أو العقاب القاسي مع أخطاء أطفالهم، يخلق ذلك بيئة يشعر فيها الطفل الصادق بالخطر.

وقد يكذب الأطفال لتجنب الاستجابة السلبية من والديهم، ويفضلون إخفاء أفعالهم بدلاً من مواجهة العواقب المحتملة.

فترات اهتمام قصيرة

قد لا يحتاج الأطفال دائمًا إلى محاضرة طويلة لفهم الصواب من الخطأ. وفي عالم تتقلص فيه فترات الاهتمام، غالبًا ما يكون التفسير السريع والموجز أكثر فعالية من مناقشة مطولة.

وقد يلجأ الأطفال إلى الكذب ببساطة لأنهم لم يدركوا تمامًا أهمية الصدق، أو لأنهم متحمسون للانتقال إلى نشاطهم التالي.

فخ الآباء

في بعض الأحيان، يقوم الآباء بصنع فخ لأطفالهم دون علمهم بأسئلة تبدو وكأنها استجوابات.

ويمكن للأطفال الشعور بهذه الإعدادات، وقد يكذبون لتجنب الوقوع في الفخ المتصور.

وهنا ينصح الخبراء الآباء بتجنب طرح الأسئلة المفخخة، وبناء تواصل مفتوح غير مهدد مع أطفالهم، لخلق بيئة يزدهر فيها الصدق.