بعد تسجيل أول حالة وفاة في العالم.. ما هو "جدري ألاسكا"؟

وفي حين أنه من غير المعروف كيف ينتقل هذا الفيروس لغاية الآن، رجح باحثون بأنه قد يكون حيوانيًا، ما يعني أنه يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر.

فقد وجدت بعض الاختبارات أدلة على وجود إصابة حالية أو سابقة في عدة أنواع من الثدييات الصغيرة في منطقة فيربانكس، بما في ذلك فئران الحقل ذات الظهر الأحمر، وحيوان أليف واحد على الأقل.

وثبت أن الرجل المتوفى تعرض لخدش من قطة ضالة اعتادت اصطياد الثدييات الصغيرة، التي قد تكون حاملة لفيروس المرض، بانتظام.

وأكد التقرير، بحسب مسؤولي الصحة في ألاسكا، أنه لا يوجد أي حالات موثقة لنقل الفيروس بين البشر، لكنهم أوصوا الأشخاص الذين يعانون من آفات جلدية ربما تكون ناجمة عن "ألاسكابوكس" بتغطية المنطقة المصابة بضمادة.

وفي ضوء أن الحياة البرية يمكن أن تحمل مخاطر الإصابة بالعدوى، فإن أفضل الطرق للحفاظ على سلامة الحيوانات الأليفة وأفراد الأسرة هي الحفاظ على مسافة آمنة وغسل يديك باستمرار عند حدوث تلامس.

وخلُص التقرير إلى أن المرض لا يزال نادر الحدوث وانحصرت حالاته المسجلة في مكان واحد فقط، ويُسبب أعراضًا خفيفة نسبيًا.