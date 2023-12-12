مخاوف من تحوله لوباء.. "الجدري" ينتشر بين أطفال رفح
أكد مدير مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مروان الهمص، انتشار مرض الجدري بين أطفال النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مبينًا أن الوضع الصحي بالمدينة كارثي.
وقال الهمص، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنّ "المستشفيات والمراكز الصحية رصدت انتشارًا ملحوظًا للجدري بين الأطفال"، محذرًا من إمكانية تحوله إلى وباء يصيب المدينة بأكملها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف "لا قدرة لدى الطواقم الطبية بالمدينة على التعامل مع هذا المرض، نظرا لعدم توفر العلاج اللازم، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة على سكان المدينة والنازحين، في حال استمر الوضع دون تدخل عاجل".
وتابع الهمص محذّرًا من أنّ "الخطورة الكبيرة تكمن في عدم توفر العلاج، وعدم قدرة النازحين على الوصول إلى المستشفيات، خاصة وأن مدينة رفح بها في الوقت الحالي أكثر من نصف مليون نازح من مختلف مناطق القطاع".
ولفت إلى "مخاوف الطواقم الطبية من تفشي المرض، خاصة وأنه يتسبب بتدمير البنكرياس وعدد من أجهزة الجسم"، مبينًا أن "الطواقم تواجه أيضًا خطر تفشي الأمراض المعوية".
وأشار المسؤول الطبي إلى أن "الوضع الصحي في مدينة رفح بلغ مستوى "الانهيار التام"، وقال إن "مستشفى أبو يوسف النجار خرج بالفعل من الخدمة بسبب الكم الكبير من الإصابات والمرضى والمراجعين" الذين يتوافدون عليه يوميا.
وكشف الهمص أن عدد نزلاء المستشفى في الوقت الحالي يفوق ثلاثة أضعاف عدد الأسرّة، وهو ما نتج عنه ازدحام كبير في المستشفى، اضطر معه الأطباء لفحص المرضى في الطريق العام.
يذكر أن مدينة رفح تستضيف حوالي نصف مليون نازح من مختلف مدن قطاع غزة، وذلك بعد أن حددها الجيش الإسرائيلي كمنطقة لجوء، منذ استئنافه القتال وشنه عملية عسكرية بمدينة خانيونس جنوب القطاع.