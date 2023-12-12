مخاوف من تحوله لوباء.. "الجدري" ينتشر بين أطفال رفح

أكد مدير مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مروان الهمص، انتشار مرض الجدري بين أطفال النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مبينًا أن الوضع الصحي بالمدينة كارثي.

وقال الهمص، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنّ "المستشفيات والمراكز الصحية رصدت انتشارًا ملحوظًا للجدري بين الأطفال"، محذرًا من إمكانية تحوله إلى وباء يصيب المدينة بأكملها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "لا قدرة لدى الطواقم الطبية بالمدينة على التعامل مع هذا المرض، نظرا لعدم توفر العلاج اللازم، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة على سكان المدينة والنازحين، في حال استمر الوضع دون تدخل عاجل".

وتابع الهمص محذّرًا من أنّ "الخطورة الكبيرة تكمن في عدم توفر العلاج، وعدم قدرة النازحين على الوصول إلى المستشفيات، خاصة وأن مدينة رفح بها في الوقت الحالي أكثر من نصف مليون نازح من مختلف مناطق القطاع".