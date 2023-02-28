وسط مزاعم بالتحرش.. استقالة نويل لوجريت من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

واستقال لوجريت، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الفرنسي منذ 2011، في ظل تحقيق قانوني ووجود مزاعم بتحرش جنسي وأخلاقي بعد تقرير لعملية تدقيق بتكليف من وزارة الرياضة الفرنسية هذا الشهر.

وكان تقرير عملية التدقيق قد قال إن لوجريت لم يعد ملائما لإدارة وتمثيل الرياضة الفرنسية، وأكد على "السلوك غير المناسب من السيد لوجريت نحو النساء".

ونفى لوجريت، الذي ترأس اجتماعه الأخير في اللجنة التنفيذية، اليوم الثلاثاء، ارتكاب أي خطأ.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: "أعلن نويل لوجريت... للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم قراره بالتنحي عن منصبه".

وسيشغل فيليب ديالو نائب الرئيس منصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد حتى 10 يونيو 2023، وهو موعد الجمعية العمومية المقبلة.