تقرير: مبابي قرر عدم تفعيل بند تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025

تحت عنوان "عقد عدم الثقة"، كشفت صحيفة "ليكيب" عن تفاصيل أزمة مرتقبة بين كيليان مبابي وإدارة باريس سان جيرمان، قد تندلع خلال الفترة المقبلة، لعدم رغبة النجم الفرنسي في تفعيل بند تمديد تعاقده لعام إضافي، حتى صيف 2025.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن مبابي أمامه مهلة حتى يوم 31 يوليو المقبل، لتفعيل مدة تعاقده الحالي لموسم إضافي، مؤكدة: "هذا البند أحادي الجانب وينتهي في اليوم الأخير من يوليو، وفي الوقت الحالي اللاعب ليس لديه نية للقيام بذلك".