تقرير: بسبب فينيسيوس.. ريال مدريد يغلق الباب أمام التفكير في ضم مبابي

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على آخر التطورات الخاصة بارتباط اسم ريال مدريد بضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان مبابي على أعتاب الانتقال لصفوف ريال مدريد مجانا في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع سان جيرمان، قبل أن يفاجئ الجميع ويقرر تجديد عقده في مايو 2022 حتى صيف 2024 مع إمكانية التمديد لصيف 2025.

ومؤخرا، كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع مبابي، بالإضافة لخطة التعاقد مع جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند.