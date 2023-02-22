دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يصعق ليفربول.. ونابولي يعبر آينتراخت فرانكفورت

عدَّل ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير 5-2 على ليفربول في عقر داره في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بفضل ثنائية لكل من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

وكانت الليلة كارثية لحارس ليفربول أليسون بيكر الذي أهدى هدفًا لفينيسيوس جونيور قبل أن يتلاعب به بنزيمة في الهدف الخامس.

وقبل ذلك أخطأ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ليهدي المصري محمد صلاح هدفًا.

وضع داروين نونيز ليفربول في المقدمة مبكرًا في الدقيقة الرابعة بهدف رائع بكعب القدم بعد انطلاقة سريعة لزميله صلاح على الجهة اليمنى والذي قدم له تمريرة ساحرة.

وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 14 بعد خطأ فادح من الحارس كورتوا.