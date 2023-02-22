دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يصعق ليفربول.. ونابولي يعبر آينتراخت فرانكفورت
عدَّل ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير 5-2 على ليفربول في عقر داره في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بفضل ثنائية لكل من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.
وكانت الليلة كارثية لحارس ليفربول أليسون بيكر الذي أهدى هدفًا لفينيسيوس جونيور قبل أن يتلاعب به بنزيمة في الهدف الخامس.
وقبل ذلك أخطأ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ليهدي المصري محمد صلاح هدفًا.
وضع داروين نونيز ليفربول في المقدمة مبكرًا في الدقيقة الرابعة بهدف رائع بكعب القدم بعد انطلاقة سريعة لزميله صلاح على الجهة اليمنى والذي قدم له تمريرة ساحرة.
وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 14 بعد خطأ فادح من الحارس كورتوا.
وقلص فينيسيوس جونيور الفارق لريال مدريد في الدقيقة 21 بعد هجمة منظمة بدأت بمجموعة من التمريرات القصيرة المتقنة بين أقدام كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور أنهاها الأخير بتسديدة من داخل يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
واستغل فينيسيوس خطأ كارثيًا من حارس ليفربول الذي حاول تمرير كرة لتصطدم باللاعب البرازيلي، وترتد لداخل شباكه في الدقيقة 36، ليعادل ريال مدريد النتيجة 2-2.
وأضاف إيدر ميليتاو الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 47 مستفيدًا من ركلة حرة نفذها لوكا مودريتش على يمين منطقة جزاء ليفربول بجوار الراية الركنية.
وسجل بنزيما الهدف الرابع لريال مدريد بعد مجموعة من التمريرات القصيرة المتقنة بينه وبين رودريغو أنهاها بنزيما بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء إصطدمت بجسد المدافع جو غوميز لتخدع الحارس أليسون وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة 68 أنهى فينيسيوس هجمة مرتدة سريعة بتمريرة بينية تجاه بنزيما المنفرد بالمرمى، ليراوغ الحارس أليسون بشكل رائع، ويضع الكرة في الشباك محرزًا الهدف الخامس.
وكان ليفربول خسر في نهائي، العام الماضي، أمام ريال 1-صفر بهدف فينيسيوس جونيور ليحقق الفريق الإسباني لقبه 14 معززًا رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.
وفي مباراة أخرى، نجح نادي نابولي بتحقيق الفوز بنيتجة (2-0) على حساب مضيفه آينتراخت فرانكفورت، في مباراة جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب دوتش بانك بارك.
ومن المنتظر أن يستضيف نابولي، آينتراخت فرانكفورت، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في 15 مارس المقبل.
وفي الدقيقة 40، استطاع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، إهداء التقدم إلى نابولي، بعدما سجل أول أهداف المباراة، إثر تسديدة أرضية، بعد تمريرة عرضية متقنة من المكسيكي لوزانو، داخل منطقة الجزاء.
وأضاف نابولي، الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد سلسلة من التمريرات القصيرة قبل أن تصل الكرة إلى كفاراتسخيليا الذي مررها بكعب قدمه إلى دي لورينزو، حيث سجل هدفًا ثانيًا من يسارية رائعة.