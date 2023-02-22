ردة فعل غريبة من كلوب بعد تسجيل ريال مدريد الهدف الخامس (صورة)
أبدى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، ردة فعل غريبة بعد الهدف الرابع الذي سجله كريم بنزيما لريال مدريد في شباك "الريدز"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأظهرت الكاميرات الناقلة للمباراة يورغن كلوب هو يضحك بشكل ساخر بعد الهدف الرابع الذي سكن مرمى ليفربول، وكأنه غير مصدق ما يحدث.
وسجل نجما ليفربول داروين نونيز ومحمد صلاح، وفينيسيوس جونيور 4 أهداف في 35 دقيقة.
وفي الدقيقة الرابعة، مرَّر "صلاح" كرة رائعة قمة في الذكاء داخل المنطقة لنونيز الذي حوَّلها في الشباك بطريقة خيالية بكعب القدم، ثم استغل النجم المصري خطأ من حارس الريال تيبو كورتوا ووضع الكرة في الشباك ليعزز تقدم الريدز بالهدف الثاني في الدقيقة 14.
ومن خطأ دفاعي استغله فينيسيوس قلّص الفارق مع ليفربول في الدقيقة 21، ثم استغل خطأ مشابهًا لكورتوا من مواطنه البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 36 ليحرز الهدف الثاني له، وهدف التعادل لريال مدريد.
وفي الشوط الثاني انتفض ريال مدريد ليسجل إيدير ميليتاو الهدف الرابع برأسية رائعة في الدقيقة 48.
ثم أضاف كريم بنزيما الهدفين الرابع والخامس للميرنغي في الدقيقتين 56 و67.
وتأهل فريق ليفربول كوصيف للمجموعة الأولى خلف فريق نابولي الإيطالي، بفارق المواجهات المباشرة، بينما تأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة السادسة والتي تضم: لايبزيغ الألماني، وشاختار، وسيلتك.