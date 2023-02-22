ردة فعل غريبة من كلوب بعد تسجيل ريال مدريد الهدف الخامس (صورة)

أبدى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، ردة فعل غريبة بعد الهدف الرابع الذي سجله كريم بنزيما لريال مدريد في شباك "الريدز"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الكاميرات الناقلة للمباراة يورغن كلوب هو يضحك بشكل ساخر بعد الهدف الرابع الذي سكن مرمى ليفربول، وكأنه غير مصدق ما يحدث.