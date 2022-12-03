زوجة ميسي وأطفاله يحضرون لدعمه أمام أستراليا (صور)
حرصت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على التواجد رفقة أبنائهما الثلاث في مدرجات استاد أحمد بن علي المونديالي لدعم النجم الأرجنتيني قبل مباراته الهامة ضد أستراليا، مساء اليوم السبت، في ثاني مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022.
وتواجدت زوجة ميسي رفقة أبنائهما في المقصورة الخاصة بهم في المدرجات، وحرصت على التقاط عدة صور لها رفقة أولادها الذين ظهروا بقمصان منتخب الأرجنتين لدعم والدهم.
وينتظر المنتخب الهولندي الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا التي تقام مساء اليوم السبت.
تأهل منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام السعودية بنتيجة 1/2 والفوز على المكسيك بنتيجة 2/0 والتغلب على بولندا بنفس النتيجة.
وصعد منتخب أستراليا في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 1/4 والفوز على تونس بنتيجة 1/0 والتغلب على الدنمارك بنفس النتيجة.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان في تجربة ودية عام 1992 وفاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 2/0 ثم تقابلا في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 1994 وتعادلا بنتيجة 1/1 ثم فاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 1/0.
وفاز منتخب الأرجنتين وديا عام 1995 بنتيجة 2/0 ثم تغلب في كأس القارات 2005 بنتيجة 4/2 ثم فاز في تجربة ودية عام 2007 بنتيجة 1/0.