أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

زوجة ميسي وأطفاله يحضرون لدعمه أمام أستراليا (صور)

زوجة ميسي تواجدت رفقة أبنائهما في المقصورة الخاصة بهم في الملعب المونديالي.
فريق التحرير
فريق التحرير

حرصت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على التواجد رفقة أبنائهما الثلاث في مدرجات استاد أحمد بن علي المونديالي لدعم النجم الأرجنتيني قبل مباراته الهامة ضد أستراليا، مساء اليوم السبت، في ثاني مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022.

وتواجدت زوجة ميسي رفقة أبنائهما في المقصورة الخاصة بهم في المدرجات، وحرصت على التقاط عدة صور لها رفقة أولادها الذين ظهروا بقمصان منتخب الأرجنتين لدعم والدهم.

وينتظر المنتخب الهولندي الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا التي تقام مساء اليوم السبت.

أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
زوجة ميسي تحضر لمؤازرته أمام بولندا (صور)

تأهل منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام السعودية بنتيجة 1/2 والفوز على المكسيك بنتيجة 2/0 والتغلب على بولندا بنفس النتيجة.

وصعد منتخب أستراليا في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 1/4 والفوز على تونس بنتيجة 1/0 والتغلب على الدنمارك بنفس النتيجة.

ينتظر المنتخب الهولندي الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا التي تقام مساء اليوم السبت.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في تجربة ودية عام 1992 وفاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 2/0 ثم تقابلا في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 1994 وتعادلا بنتيجة 1/1 ثم فاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 1/0.

وفاز منتخب الأرجنتين وديا عام 1995 بنتيجة 2/0 ثم تغلب في كأس القارات 2005 بنتيجة 4/2 ثم فاز في تجربة ودية عام 2007 بنتيجة 1/0.

كأس العالم 2022

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