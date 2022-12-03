زوجة ميسي وأطفاله يحضرون لدعمه أمام أستراليا (صور)

حرصت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على التواجد رفقة أبنائهما الثلاث في مدرجات استاد أحمد بن علي المونديالي لدعم النجم الأرجنتيني قبل مباراته الهامة ضد أستراليا، مساء اليوم السبت، في ثاني مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022.

وتواجدت زوجة ميسي رفقة أبنائهما في المقصورة الخاصة بهم في المدرجات، وحرصت على التقاط عدة صور لها رفقة أولادها الذين ظهروا بقمصان منتخب الأرجنتين لدعم والدهم.

وينتظر المنتخب الهولندي الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا التي تقام مساء اليوم السبت.