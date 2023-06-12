ماذا حدث لمنتخبي روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب؟

تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في أضرار كبيرة، فلم تقتصر تبعاتها على المستويين السياسي والاقتصادي فقط، بل امتدت إلى الرياضة فكانت العواقب وخيمة على روسيا التي استبعدت من المحافل الدولية ومنع لاعبوها من المشاركة في عدد من الفعاليات.

ومنذ أن أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا وبدأ فرض عقوبات رياضية ضد الروس على صعيد عدد من اللعبات الفردية والجماعية.