ماذا حدث لمنتخبي روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب؟
تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في أضرار كبيرة، فلم تقتصر تبعاتها على المستويين السياسي والاقتصادي فقط، بل امتدت إلى الرياضة فكانت العواقب وخيمة على روسيا التي استبعدت من المحافل الدولية ومنع لاعبوها من المشاركة في عدد من الفعاليات.
ومنذ أن أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا وبدأ فرض عقوبات رياضية ضد الروس على صعيد عدد من اللعبات الفردية والجماعية.
عقوبات من فيفا ويويفا
كما أعلن الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي لكرة القدم تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الروسية في جميع المسابقات، بحيث اتخذ "فيفا" قرارات على رأسها عدم لعب أي منافسة دولية على الأراضي الروسية، فتلعب المواجهات على أرض محايدة دون مشجعين، فضلاً عن أنه لن يتم استخدام علم أو نشيد لروسيا في المباريات التي تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسي، واستبعاد روسيا أيضا من قرعة تصفيات كأس أوروبا 2024.
وأعلن "فيفا" إقصاء روسيا من المشاركة في كأس العالم 2022، وإيقاف كل المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها "حتى إشعار آخر"، فلم يتمكن المنتخب الروسي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا.
الانضمام إلى آسيا
في ظل كل هذه الضغوط، فكر الاتحاد الروسي في الخروج من تحت عباءة "يويفا" والانضمام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ولكن الفكرة لاقت تراجعا الفترة الماضية، وقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي عدم الانتقال إلى آسيا في الوقت الحالي.
وقال رئيس الاتحاد الروسي ألكسندر ديوكوف، في تصريحات إعلامية: "ندرس بالفعل خيار العودة إلى مسابقات يويفا في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن نشارك في تصفيات كأس العالم 2026".
مباريات ودية
وفي غضون ذلك، يخوض المنتخب الروسي فقط مباريات ودية كان آخرها أمام نظيره العراقي، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في مارس الماضي، وانتهت بخسارة العراق بهدفين دون رد.
وخاض مباراة أخرى ضد إيران وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.
وكان من المقرر أن يشارك المنتخب الروسي في النسخة الأولى من بطولة منتخبات آسيا الوسطى، والمقررة إقامتها في الفترة من 9 إلى 21 يونيو في طشقند، ولكنه قرر الاعتذار.
ولم يتم الإعلان حتى الآن من قبل الاتحاد الروسي عن أي خطط جديدة أو مباريات ودية قادمة خلال أجندة الفيفا المقبلة.
المنتخب الأوكراني
أما على صعيد المنتخب الأوكراني، فقد قام مؤخرا بتعيين سيرجي ريبروف مدربا جديد للفريق.
ويلعب منتخب أوكرانيا ضد نظيره الألماني في مباراة ودية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم الإثنين، قبل أن يواجه منتخبي مقدونيا الشمالية ومالطا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا العام المقبل.
ويتواجد المنتخب الأوكراني في المجموعة الثالثة القوية التي تضم أيضا منتخبي إيطاليا (حامل اللقب) وإنجلترا (الوصيف).
وقال ريبروف، في تصريحاته، يوم الأحد: "كرة القدم تعني المشاعر بالنسبة لي، المشاعر مفقودة في بلادنا بين شعبنا، الجميع ينظر إلى الأخبار أثناء الحرب، وفيما يحدث، بما في ذلك نحن".
وأضاف: "يجب أن ندعم الناس في أوكرانيا من خلال منحهم المشاعر، يجب أن نظهر شخصيتنا على أرض الملعب، من المهم للغاية بالنسبة لي أن أكون هنا، لأظهر أن أوكرانيا على قيد الحياة، وأننا نلعب كرة القدم".
وكان المنتخب الأوكراني قد خرج من تصفيات كأس العالم السابقة، بعد أن خسر بهدف دون رد أمام ويلز، في المباراة الإقصائية الأوروبية لمنافسات المونديال.
وأقيمت المباراة آنذاك في اليوم الـ102 من الحرب، والتي ألقت بظلالها على العاصمة الويلزية، حيث كتبت سالة سلام باللغتين الإنجليزية والأوكرانية على الشاشات في ملعب كارديف سيتي.