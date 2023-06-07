سيرجي ريبروف يتولى تدريب منتخب أوكرانيا
قرَّر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين المهاجم السابق سيرجي ريبروف مدربًا للمنتخب الأول، حتى نهاية كأس العالم 2026.
وسيخلف ريبروف بذلك المدرب المؤقت رسلان روتان، إذ وقَّع عقدًا حتى الـ30 من يوليو 2026.
وتولى روتان المسؤولية في فبراير بعد انتهاء عقد المدرب السابق أولكسندر بتراكوف، وقاد أوكرانيا في الخسارة 2-صفر أمام إنجلترا في مستهل مشوارها بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2024.
وخاض ريبروف، الذي لعب مع دينامو كييف وتوتنهام هوتسبير، 75 مباراة دولية مع أوكرانيا بين 1992 و2006 واعتزل اللعب في 2009.
وسيتولى ريبروف تدريب المنتخب الأوكراني في مباراة ودية أمام ألمانيا في الـ12 من يونيو، قبل مواجهة مقدونيا الشمالية ومالطا في تصفيات بطولة أوروبا في وقت لاحق هذا الشهر.
وصنع ريبروف اسمه في دينامو وشكل ثنائيًّا رهيبًا مع أندريه شيفشينكو. وانضم إلى توتنهام في 2000 لكنه عاد إلى ناديه القديم بعد خمس سنوات مضطربة مع النادي الإنجليزي. كما لعب لوست هام يونايتد وروبن كازان.
وكمدرب في دينامو، فاز ريبروف بلقبين للدوري الأوكراني بين 2014 و2017 قبل أن يقضي فترات في السعودية والمجر.
وأعلن ريبروف رحيله عن العين الأسبوع الماضي بعد عامين في تدريب النادي الإماراتي.