سيرجي ريبروف يتولى تدريب منتخب أوكرانيا

قرَّر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين المهاجم السابق سيرجي ريبروف مدربًا للمنتخب الأول، حتى نهاية كأس العالم 2026.

وسيخلف ريبروف بذلك المدرب المؤقت رسلان روتان، إذ وقَّع عقدًا حتى الـ30 من يوليو 2026.

وتولى روتان المسؤولية في فبراير بعد انتهاء عقد المدرب السابق أولكسندر بتراكوف، وقاد أوكرانيا في الخسارة 2-صفر أمام إنجلترا في مستهل مشوارها بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2024.

وخاض ريبروف، الذي لعب مع دينامو كييف وتوتنهام هوتسبير، 75 مباراة دولية مع أوكرانيا بين 1992 و2006 واعتزل اللعب في 2009.