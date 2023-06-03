ميلان يحسم رسميًا مصير زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق

وانضم إبراهيموفيتش لميلان لخوض فترته الثانية مع النادي في 2020، بعدما أحرز لقب الدوري في 2011، وقاده لحصد لقب الدوري مرة أخرى في الموسم الماضي.

وأكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن إبراهيموفيتش لن يشارك أمام فيرونا في سان سيرو يوم الأحد، لكن النادي أعلن أنه سيقوم بتكريم المهاجم السويدي بعد المباراة.

وقال متحدث باسم النادي: "سيودع ميلان زلاتان إبراهيموفيتش بعد إقامة تكريم له بمشاركة كل المشجعين".

وأضاف: "يود ميلان تقديم الشكر إلى زلاتان على سنواته المذهلة التي قضاها معنا".