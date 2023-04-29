ميلان يكشف تطورات إصابة زلاتان إبراهيموفيتش

وتعرّض النجم السويدي، البالغ 41 عاماً، للإصابة خلال عملية الإحماء، قبل فوز ميلان على ليتشي 2-0 الأسبوع الماضي، علماً أن فريقه يستعد لمواجهة روما، مساء السبت، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري، حيث يحتل المركز الرابع.

وبعد أن لعب دوراً قويا في عودة ميلان إلى الساحتين الإيطالية والقارية، لم يشارك زلاتان كثيراً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو 2022.

وكان اللاعب أكد على رغبته بخوض كأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.